Ramo dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Show TV 31 Mart kanal yayın akışı

Ramo dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Salı akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Ramo dizisinin takipçileri yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki Ramo 12. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

RAMO 12. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Ramo dizisi 12. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV kanal yayın akışında da yer almayan Ramo dizisinin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimlerin yapılamaması nedeniyle ekrana gelemeyeceği duyuruldu.

SHOW TV 31 MART KANAL YAYIN AKIŞI

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