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31.03.2020 - 17:07 |

Ramo dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Show TV 31 Mart kanal yayın akışı

Salı akşamları Show TV ekranında yayınlanan Ramo dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ramo dizisi yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek mi? Show TV kanal yayın akışında yer alıyor mu? İşte31 Mart Show TV kanal yayın akışı...

Ramo dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Show TV 31 Mart kanal yayın akışı

Ramo dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Salı akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Ramo dizisinin takipçileri yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki Ramo 12. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

RAMO 12. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Ramo dizisi 12. yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV kanal yayın akışında da yer almayan Ramo dizisinin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimlerin yapılamaması nedeniyle ekrana gelemeyeceği duyuruldu.

SHOW TV 31 MART KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00:15 Kıyamete Bir Kala

 

 

Pazarcının lahana maskeli corona virüs önlemi gülümsettiBahçelievler’de kurulan bir semt pazarında bir pazarcının corona virüse karşı lahanadan yaptığı maske ile önlem alması görenleri gülümsetti. Öte yandan zabıta ekiplerinin yasağı delerek pazara gelen çocukları pazarın dışarı çıkartmasına vatandaşlar alkış yaparak destek verdi. Çocuklar ise yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.
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