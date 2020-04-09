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09.04.2020 - 11:54 |

Ramzan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayın için geri sayım sürüyor, şaban ayının yarısını geride bıraktık. 11 Ayın Sultanı yaklaşırken Müslümanlar tam tarihi merak edip Ramazan ayı ne zaman? Ramazan kaç gün kaldı? sorularını yöneltiyor. İşte o hayırlı gün...

Ramzan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?

 

Mübarek ramazan ayına sayılı günler kaldı. İslam alemi bu hayırlı ayı iple çekiyor. Günler yaklaştıkça tam tarih merak ediliyor ve Ramazan ayı ne zaman? Ramazan kaç gün kaldı? soruları yoğun bir şekilde soruluyor. İşte tarihler...

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

    Corona virüse karşı robot devrede...Corona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanları hem tanı koyarken hem de hastaların tedavini yaparken sürekli hastalarla temas ediyorlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara yemek, su ve ilaç servisi yapan robotun testi yapıldı. Robot bugünden itibaren bu serviste aktif olarak çalışmaya başladı.
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