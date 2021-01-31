MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rastgele ateş açan genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi!
ABONE OL
31.01.2021 - 16:23 | | DHA

Rastgele ateş açan genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi!

Kayseri’de Sezer Y. (26), psikolojik sorunları olduğu ileri sürülerek mahallede pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açarak, paniğe neden oldu. Pompalı tüfekle sokak arasında koşup boş araziye giden genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi.

Rastgele ateş açan genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi!

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan Buğdaylı Mahallesi Tepecik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sezer Y., kororanvirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, mahallede arasında rastgele havaya ateş açmaya başladı.

Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan Sezer Y.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak Sezer Y., bağırıp havaya yeniden ateş açarak sokak arasından aynı mahallede bulunan boş araziye kaçtı. Bunun üzerine bölgeye özel harekât polisleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Sezer Y.,  özel harekât polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

 

 

Gözaltına alınan Sezer Y., ambulansla polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Baba Cihan Y. ise, sinir krizi geçiren oğlunun yakalanarak gözaltına alınmasını ise gözyaşları içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise yaşanan olayları evlerinin çatısından takip etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

31 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te31 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali Yerlikaya'dan sokak kısıtlamasında 'İstanbul' paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan sokak kısıtlamasında 'İstanbul' paylaşımı

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Rastgele ateş açan genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi!

Rastgele ateş açan genci, özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet