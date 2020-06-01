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01.06.2020 - 04:03 | | DHA

Rastgele ateÅŸ açÄ±nca kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n yeÄŸenini vurdu

Ä°zmit'teÂ kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸmak iÃ§in oturduÄŸu eve gelen Vural V. (25), tabancasÄ±yla rastgele ateÅŸ ettiÄŸi sÄ±rada kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n yeÄŸeni Mehmet Ã–.'yÃ¼Â (10) boynundan vurdu. YaralananÂ Ã§ocuÄŸu hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten sonra kaÃ§an Vural V., kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla beraber yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Rastgele ateÅŸ açÄ±nca kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n yeÄŸenini vurdu

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Olay saat 01.30Â sÄ±ralarÄ±nda KuruÃ§eÅŸme DoÄŸan Mahallesi Åžeker Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gelen Vural V.,Â konuÅŸmak istedi. Evde bulunan kiÅŸilerin, kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Vural V., evin bahÃ§esindeÂ tabancasÄ±yla rastgele ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Vural V.'ninÂ tabancasÄ±ndan Ã§Ä±kan mermiler o sÄ±rada evin penceresinden girip salonda bulunan MehmetÂ Ã–.'yeÂ isabet etti. MehmetÂ Ã–.'nÃ¼nÂ yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Vural V., yaralanÂ Ã§ocuÄŸu olay yerine geldiÄŸi ticari taksiyle aynÄ± mahallede bulunan bir Ã¶zel hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten sonra kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Burada yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Mehmet Ã–., Kocaeli Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. MehmetÂ Ã–.'nÃ¼nÂ durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri, Vural V.'yiÂ kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â 

48 saatlik sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamÄ±nda, Ä°zmir'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu 15 kentte 48 saatlik sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± sona erdi. Åžehirler arasÄ± seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n kalkmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir - Manisa yolunda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±.
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