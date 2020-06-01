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Olay saat 01.30Â sÄ±ralarÄ±nda KuruÃ§eÅŸme DoÄŸan Mahallesi Åžeker Sokak Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°smi Ã¶ÄŸrenilemeyen kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evine gelen Vural V.,Â konuÅŸmak istedi. Evde bulunan kiÅŸilerin, kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Vural V., evin bahÃ§esindeÂ tabancasÄ±yla rastgele ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±. Vural V.'ninÂ tabancasÄ±ndan Ã§Ä±kan mermiler o sÄ±rada evin penceresinden girip salonda bulunan MehmetÂ Ã–.'yeÂ isabet etti. MehmetÂ Ã–.'nÃ¼nÂ yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Vural V., yaralanÂ Ã§ocuÄŸu olay yerine geldiÄŸi ticari taksiyle aynÄ± mahallede bulunan bir Ã¶zel hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten sonra kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Burada yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Mehmet Ã–., Kocaeli Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. MehmetÂ Ã–.'nÃ¼nÂ durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri, Vural V.'yiÂ kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â