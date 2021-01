Rauf Denktaş kimdir? Rauf Raif Denktaş nereli, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

Rauf Denktaş ölümünün üzerinden geçen 8 yılın ardından sevgi ve saygı ile anılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurucusu olan Rauf Denktaş 1983 yılından 2005 yılına kadar Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hizmet etti. Organ yetmezliği nedeniyle 8 Ocak 2012 yılında hastaneye kaldırılan Rauf Raif Denktaş 13 Ocak 2012 yılında 88 yaşında hayata gözlerini yumdu İşte Rauf Denktaş hakkında merak edilenler...

RAUF DENKTAŞ KİMDİR?

Rauf Raif Denktaş (27 Ocak 1924, Baf - 13 Ocak 2012, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü siyasetçi ve yazar. Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıydı. 1983'ten 2005'e kadar cumhurbaşkanlığı yaptı.

İlk yılları

1,5 yaşındayken annesini kaybetti. Babası hakim Raif Bey'dir. Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütülen 1930 yılında eğitim için İstanbul'a gönderildi. Arnavutköy'de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevzi Ati Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a döndü ve 1941 yılında Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Mezun olmasının ardından Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Daha sonra bir süre Mağusa'da tercümanlık, mahkemelerde memurluk ve İngiliz Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1944 yılında hukuk eğitimi için Lincoln's Inn'de okumak üzere Birleşik Krallık'a gitti. 1947 yılında adaya döndü ve avukatlığa başladı. Sonraları savcılığa geçti ve 1956 yılında başsavcılığa yükseldi.

Siyasi yaşamı

Mücadele yılları

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı. Halka ilk hitabını bu vesileyle ve 24 yaşındayken yaptı. Türk cemaatinin iki önemli ismi Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu rolünü üstlenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu. Faiz Kaymak'ın teklifi ve Fazıl Küçük'ün tasvibiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi'nde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinden emeklilik hakkını kazanmasına altı ay kala, Birleşik Krallık yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti ve cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı. 1949 yılı yaz aylarında avukatlık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım'la evlendi. 1955 yılında terörist bir hüviyete bürünen Enosisle mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. 1958 yılında hükumetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlarıyla 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurdu.

1958 yılında Rum tedhişçiler, Türk köylerine saldırınca, Türkler de bu olayları protesto etti. Zürih-Londra antlaşmaları öncesinde Fazıl Küçük ile birlikte Ankara'ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede adaya Türk askerinin gönderilmesi teklifini dile getirdi. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile, 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında çaba gösterdi. Aynı yıl Türk Cemaat Meclisi üyeliği ve Türk Cemaati İcra Komitesi Başkanlığı'na seçildi. 16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1963 olaylarından sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayarak bir sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

1964'teki Londra Konferansı'ndan sonra Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Kıbrıs'a girmesi yasaklandı. Gizlice Erenköy'e çıkarak savaşa katıldı. 1967 yılında adaya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiye'ye iade edildi. 1968 yılında adaya giriş yasağı kaldırılınca Kıbrıs'a döndü.

Siyaset dönemi

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 18 Şubat 1973 tarihinde Fazıl Küçük görevinden ayrılması üzerine Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildi. Bu görevinden 28 Şubat 1973 tarihinde istifa etti ve aynı gün Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı seçildi. Kıbrıs Harekâtı'nın ardından 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanından sonra devlet ve meclis başkanı görevlerini de yürüttü ve anayasa uyarınca 1976 yılında yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildi.

1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra tekrar cumhurbaşkanlığına seçildi. 22 Nisan 1990 tarihinde yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi. 1995'teki seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi. 2000 yılındaki seçimlerde %43.67 oranında oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı; ama ikinci tura kalan diğer aday olan Derviş Eroğlu'nun çekilmesi üzerine seçimden galip olarak çıktı. 2004 yılında BM genel sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için hazırladığı Annan Planı'na karşı çıktı, buna rağmen plan Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların reddetmesi üzerine hayata geçmedi. 17 Nisan 2005 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı ve 24 Nisan 2005 tarihinde görevi yeni seçilen cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a devretti.

Sosyal yaşamı

Politika hayatı yanı sıra, aynı zamanda yazar kimliğiyle de önemli bir şahsiyet olan Rauf Denktaş, 1985 yılının son aylarından bugüne, Yeni Asya Yayınları arasında çıkan kitapları bulunuyor. Ayrıca Denktaş, çok meraklı bir fotoğrafçı özelliği ile de bilinmekte, fotoğraf makinesini elinden bırakmamaktaydı. Rauf Denktaş, Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmakta ve ART isimli televizyon kanalında Pazartesi günleri Denktaş'ın Gündemi adlı, görüşlerini anlattığı programı sunmaktaydı.

Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde kendisini canlandırarak konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Vefatı

8 Ocak gecesi organ yetmezliği teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rauf Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 13 Ocak 2012 tarihinde 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012 günü, yapılan devlet töreniyle Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'nda defnedildi. Emekli futbolcu Lefter Küçükandonyadis ile aynı gün vefat etmiştir.

Kitapları

Saadet Sırları (1941)

Ateşsiz Cehennem (1944)

Criminal Cases (1953)

12'ye 5 Kala (1965)

Akritas Planı (1972)

A Short Discourse of Cyprus (1972)

The Cyprus Problem (1973)

Cyprus Triangle (1981)

Gençlerle Başbaşa (1981)

Kur'ân'dan İlhamlar (1986)

Gençlere Öğütler (1988)

İmtihan Dünyası

Yarınlar İçin

Kıbrıs Girit Olmasın

A Handbook of Criminal Cases, 1955

Cyprus Problem in a Nutshell, 1983

Kadın ve Dünya - Woman and The World, 1985

UN Speeches on Cyprus, 1986

Seçenekler ve Kıbrıs Türkleri - The Options and The Turkish Cypriots, 1986

Cyprus, An Indictment and Defence, 1987

The Cyprus Problem 23rd Year, 1987

My Vision for Cyprus, 1988

Atatürk, Din ve Laiklik - Atatürk, Religion and Laïcité, 1989

Kıbrıs'ta Bitmeyen Kavga - The Unending Fight in Cyprus, 1991

Kıbrıs Davamız - Our Cyprus Issue, 1991

İlk Altı Ay - The First Six Months, 1991

What is the Cyprus Problem, 1991

A Challenge on Cyprus, 1990-91

Denktaş As A Photographer, Images From Northern Cyprus, 1991

The Cyprus Problem and the Remedy, 1992, Nicosia (Lefkoşa)

From My Album, 1992

O Günler - Those days, 1993, Nicosia

Images From Northern Cyprus, 1993

Vizyon - The Vision, 1994, Nicosia

Kapılar - Doors, 1995, Nicosia

Observations on the Cyprus Dispute, 1996

Kıbrıs Meselesinde Son Durum - The Latest Situation in Cyprus Issue, 1996, Nicosia

Rum Yunan İkilisi: İstenmeyen Cumhuriyetten Nereye? - Cypriot Greek Duo: Where to from the Unwanted Republic, 1996, Nicosia

Karkot Deresi - Karkot Creek, 1996

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, I. cilt (1964) - Memoirs of Rauf Denktaş, 1964-74, volume I (1964), 1996

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, II. cilt (1965), 1997



Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, III. cilt (1966), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IV. cilt (1967), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, V. cilt (1968), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VI. cilt (1969), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VII. cilt (1970), 1997

Kalbimin Sesi - The voice of my heart, 1997

In Search of Justice, 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VIII. cilt (1971-72), 1998

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IX. cilt (1973-74), 1999

Hatıralar, Toplayış, X. cilt - Memoirs, Conclusion, vol X, 2000