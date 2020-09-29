Recep Gökçe oğlunun yanına defnedildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Gökçe’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Ermenek’e bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi’ndeki meydana getirildi. Gökçe’nin cenazesi, burada koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazından sonra, oğlunun mezarının yanına defnedildi. Gökçe’nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe, karantinada olduğu için eşinin cenazesine katılamadı. Evinin merdivenlerinden gazetecilerin başsağlığı dileklerini kabul eden Ayşe Gökçe, “Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti beni, ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek gözyaşı döktü.