29.09.2020 - 07:00 | | AA
Recep Gökçe oğlunun yanına defnedildi
Karaman, Ermenek’te maden faciasında evlatları Tezcan Gökçe’yi kaybeden, yırtık ayakkabılarıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran Recep Gökçe, üç gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Recep Gökçe, Konya’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Gökçe’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Ermenek’e bağlı Kazancı beldesinin Gökçeler Mahallesi’ndeki meydana getirildi. Gökçe’nin cenazesi, burada koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazından sonra, oğlunun mezarının yanına defnedildi. Gökçe’nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe, karantinada olduğu için eşinin cenazesine katılamadı. Evinin merdivenlerinden gazetecilerin başsağlığı dileklerini kabul eden Ayşe Gökçe, “Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti beni, ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek gözyaşı döktü.
Hastane önünde can verdi! Kimse müdahale etmediKocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.