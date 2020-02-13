Recep İvedik 4 ne zaman ve nerede çekildi? Filmin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik serisinin 4. filmi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Kahkaha tufanı film öncesi vatandaşlar filmin konusu, oyuncu kadrosu, ne zaman ve nerede çekildiğine dair araştırmalar yapıyor. Peki merakla araştırılan Recep İvedik 4 konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
Sinema salonlarında izlenme rekorları kıran Recep İvedik 4 filmi, bu akşam TV8 ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şahan Gökbakar'ın kaleminden çıkan Recep İvedik 4'ün yönetmenlik koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor. Peki büyük bir merakla beklenen kahkaha tufanı film Recep İvedik 4 nerede çekildi? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı ve Recep İvedik 4'ün konusu ve oyuncu kadrosu...
RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?
Mahallenin çocuklarına futbol öğreten Recep İvedik, bir gün zabıta ekiplerinin çocukların top sahasına geldiğini fark eder ve bu arsanın zengin bir iş adamı olan, Ali Kantara tarafından satın alındığını öğrenir. Ali Kantara buraya para bağlamıştır ve bina dikecektir, Recep İvedik ise çocukların top sahasını bırakmamaya kararlıdır!
Mahalleliden para toplayıp, Ali Kantara'dan 300 bin liraya aldığı arsanın ödemesini yapmak isteyen Recep, beklediği desteği bulamaz ve 300 bin lira bulmak için Survivor'a katılmaya karar verir! Survivor adasında Recep İvedik'in zorlu ve bir o kadar eğlenceli macerası izleyiciyi kahkahaya boğacak!
Recep ivedik’in çocukların top oynadığı bir parkı yıkıp bina yapmaya kalkan bir iş adamına gerekli parayı bulacağını söyleyip ıssız ada adlı bir yarışmaya katılmasıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor.
RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 4 filmi Maldivler’de çekildi. Film aslında önce Kilyos’ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler’de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler’de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.
OYUNCULARI KİMLER?
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati