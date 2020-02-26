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26.02.2020 - 07:21 | | DHA

Refüje çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Burak Gizeler (29) hayatını kaybetti.

Refüje çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gizeler ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz gencin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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