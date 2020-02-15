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15.02.2020 - 10:50 |

Regaib Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...

Regaib Kandili için geri sayım başladı. 3 ayların başlamasına kısa bir süre kalırken bu mübarek ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin net tarihi araştırılmaya başlandı. İşte Regaib Kandili ve diğer kandillerin tarihi...

Regaib Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...

Şubat ayının ortalarındayız. Şubat ayının son günlerinde üç aylar başlayacak. Recep ayı içerisinde olan ve 3 ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili için gün sayılırken "Regaib Kandili ne zaman?" sorusu hızla soruluyor. İşte Regaib Kandili ve diğer kandillerin tarihi...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 

 

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