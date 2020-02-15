15.02.2020 - 10:50 |
Regaib Kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...
Regaib Kandili için geri sayım başladı. 3 ayların başlamasına kısa bir süre kalırken bu mübarek ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili'nin net tarihi araştırılmaya başlandı. İşte Regaib Kandili ve diğer kandillerin tarihi...
Şubat ayının ortalarındayız. Şubat ayının son günlerinde üç aylar başlayacak. Recep ayı içerisinde olan ve 3 ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili için gün sayılırken "Regaib Kandili ne zaman?" sorusu hızla soruluyor. İşte Regaib Kandili ve diğer kandillerin tarihi...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020