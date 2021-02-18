• 18 Şubat 2021 - 01:34 • Son Güncelleme:
Regaip Kandili mesajları: 2021 Regaip Kandili mesajları resimli, anlamlı, dualı! Regaip Kandili kısa ve uzun sözleri....
Regaip Kandili mesajları ve sözleri, Recep ayı ile birlikte aratılıyor. İslam dünyasında kutsal bir yeri olan Regaip gecesi dualı, anlamlı, hadisli mesajları sevdiklerine göndermek isteyenler için bir birinden güzel resimli Regaip Kandili sözleri de haberimizde. İşte, 2021 uzun, kısa, hayırlı kandiller mesajları ve sözleri...
• 18 Şubat 2021 - 01:34 • Son Güncelleme:
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Recep ayının ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, kandillerin başlangıcıdır. Bu günde bol bol dualar edilir ve ibadetler yerine getirilir. Allah (c.c) sıkça anılır. Vatandaşlar bu anlamlı günde anlam dolu Regaip Kandili mesajları ve sözleri ile sevdiklerini anacaklar. Sosyal medyada paylaşılmak üzere resimli, yazılı Regaip Kandili ve hayırlı kandiller mesajlarını derledik.
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REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2021
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun...
Ellerini aç melekler gül koysun, gülü kokla ki kalbin sevgiyle dolsun. Bu dünya sana ve sevdiklerine cennet olsun. Hayırlı kandiller dilerim.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
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Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkeklerimizden önde gider; O zaman hayatı gerçek manada yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle Hayırlı kandiller.
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..
Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.
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İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun...
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller...
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
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Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...
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Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.
Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği Regaip gecemiz mübarek olsun.
Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
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Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.
Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
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Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller...
Güneşin kızıllığıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. kandiliniz mübarek olsun.
İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun. Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Kandiliniz mübarek olsun!
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Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller...
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