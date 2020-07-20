Son dakika: Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi 2’nci Kasapoğlu Sokak’ta bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi. Ramazan Arı, otomobiliyle merkezin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı. Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Kaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan, kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde Arı, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne elinde pompalı tüfekle giriyor. Tüfeği ateşlemeye başlayınca da içeride bulunanlar dışarı kaçmaya başlıyor. Bir süre bekleyen Arı, daha sonra yöneldiği odada ateş ediyor. Görüntünün sonunda bir kişi tarafından kovalanarak, merkezden çıkartılan Arı, pompalı tüfeği, düşürüyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği, Ramazan Arı’nın pompalı tüfek ile Enes Malik Güloğlu’nu öldürüp, babası Musa Güloğlu ve temizlik işçisi Ayten Yukarı ile eşi Gülsüm Arı’yı yaraladıktan sonra intihar etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20.07.2020 günü saat 5.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayı ile ilgili yapılan araştırmada, Ramazan Arı isimli şahıs Enes Malik Güloğlu’nu kalbinden, babası Musa Güloğlu’nu başından ve boynundan hayati tehlike arz edecek şekilde vurmuş, ayrıca iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ayten Yukarı’yı da sağ kolundan hayatı tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamıştır. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçmış, Osmangazi ilçesi Tabakhane bölgesinde eşi Gülsüm Arı’yı karnından vurarak, ağır yaralamış, kendisini de kafasından vurarak intihar etmiştir. Yaralı şahısların sağlık kuruluşlarında tedavilerine başlanılmış olup, olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Konuyla ilgili olarak adli soruşturmaya başlanılmıştır.”