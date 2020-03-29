Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

Prontotour rehberleri kanalıyla yapılan çağrıda, gelecekte, sağlıklı ve mutlu günlerde, keyifle seyahat edebilmek için tüm gezginlerin uzmanların önerilerine uymaları ve evde kalmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden rehberler de Türkiye’deki gezginlere, #evdekal etiketiyle mesajlar gönderdi. Prontotour’un sosyal medya hesapları üzerinden bu mesajlar yayınlandı.

Prontotour rehberleri ise yine sosyal medya hesapları üzerinden uzman oldukları konularla ilgili bilgi paylaştılar. Kimi bir ülkenin yemeğini yaptı, kimi tarihi bir şehirden aldığı heykelin hikâyesinden bahsetti kimi de etnik kıyafetler giyerek ülkelerin kültürel özelliklerini anlattı.