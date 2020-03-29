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29.03.2020 - 07:00 |

Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

Dünyada 90 ülkeye, yüzlerce rotaya seyahat düzenleyen, yurt içi kültür turlarıyla da dikkat çeken Prontotour, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından #evdekal etiketiyle tüm seyahatseverlere çağrıda bulundu.

Rehberler, #evdekal mesajları gönderdi

 

Prontotour rehberleri kanalıyla yapılan çağrıda, gelecekte, sağlıklı ve mutlu günlerde, keyifle seyahat edebilmek için tüm gezginlerin uzmanların önerilerine uymaları ve evde kalmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden rehberler de Türkiye’deki gezginlere, #evdekal etiketiyle mesajlar gönderdi. Prontotour’un sosyal medya hesapları üzerinden bu mesajlar yayınlandı. 

Prontotour rehberleri ise yine sosyal medya hesapları üzerinden uzman oldukları konularla ilgili bilgi paylaştılar. Kimi bir ülkenin yemeğini yaptı, kimi tarihi bir şehirden aldığı heykelin hikâyesinden bahsetti kimi de etnik kıyafetler giyerek ülkelerin kültürel özelliklerini anlattı.

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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