Reklamlar değişirse toplum değişir

Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği liderliğinde imzacı 13 reklamveren ve paydaşların katılımıyla faaliyetlerini sürdüren platform 13 Aralık’ta birinci kuruluş yılını kutladı. Unstereotype Alliance Türkiye platformunun sözcüsü ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “Küresel ölçekte 900 milyar doları kontrol eden Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in desteği ile Unstereotype Alliance platformunun önemli paydaşlarından biri haline gelen Türkiye operasyonunu kurduğumuzda, reklamın toplumu pozitif yönde dönüştürücü etkisini tetikleyecek her çalışmanın sorumluluğunu alacağız demiştik. Biz en iyi bildiğimiz yolda yürüyerek reklamda dönüşümü başlattık” diyerek çalışmaları anlattı. Platformun hayata geçirdiği ‘Reklamlar değişir, toplum değişir’ kampanyası 13 milyondan fazla insana ulaşırken, kampanya toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.