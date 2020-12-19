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19.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Reklamlar değişirse toplum değişir

Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılara son vererek reklam endüstrisinde değişim yaratmak için kurulan Unstereotype Alliance Platformu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Reklamlar değişirse toplum değişir

Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği liderliğinde imzacı 13 reklamveren ve paydaşların katılımıyla faaliyetlerini sürdüren platform 13 Aralık’ta birinci kuruluş yılını kutladı. Unstereotype Alliance Türkiye platformunun sözcüsü ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “Küresel ölçekte 900 milyar doları kontrol eden Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in desteği ile Unstereotype Alliance platformunun önemli paydaşlarından biri haline gelen Türkiye operasyonunu kurduğumuzda, reklamın toplumu pozitif yönde dönüştürücü etkisini tetikleyecek her çalışmanın sorumluluğunu alacağız demiştik. Biz en iyi bildiğimiz yolda yürüyerek reklamda dönüşümü başlattık” diyerek çalışmaları anlattı. Platformun hayata geçirdiği ‘Reklamlar değişir, toplum değişir’ kampanyası 13 milyondan fazla insana ulaşırken, kampanya toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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