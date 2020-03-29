Rektör Feyiz Kovid-19’u yendi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 10 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yendiğini açıklayan Feyiz, paylaştığı mesajda şunları söyledi: “Sevgili öğrenciler ve çalışma arkadaşlarım. Şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin nasıl bir mutluluk olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme ile hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve kendimi evde karantina altına aldım. Test sonucum 18 Mart gecesi pozitif olarak bildirildi. 03.30’da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldım ve hemen tedaviye başlandı, hastalığı yenerek dün taburcu edildim.”

‘Yuvanızda kalın’

Feyiz, “Eşim pozitif çıktı, hastanede. Bugün, yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var, o da pozitif. Bir başka evde karantina altında. Sevgili gençler, öğrencilerim insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz, oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen yuvanızda kalın” dedi.