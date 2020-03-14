Rene Magritte'nin İmgelerin İhaneti tablosunda pipo imgesinin altında ne yazıyor? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Rene Magritte'nin İmgelerin İhaneti tablosunda pipo imgesinin altında ne yazıyor?



Bu bir pipo değildir

























