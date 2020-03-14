14.03.2020 - 23:06 |
Rene Magritte'nin İmgelerin İhaneti tablosunda pipo imgesinin altında ne yazıyor? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Rene Magritte'nin İmgelerin İhaneti tablosunda pipo imgesinin altında ne yazıyor?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Rene Magritte'nin İmgelerin İhaneti tablosunda pipo imgesinin altında ne yazıyor?
Bu bir pipo değildir