Resimli Berat Kandili mesajlarÄ± 2020 Ä°ÅŸte en gÃ¼zel, kÄ±sa ve anlamlÄ± Berat Kandili mesajlarÄ±

Berat, Allah'Ä±n affÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸlamasÄ± gibi anlamlara gelmektedir. Ramazan ayÄ±nÄ±n haberci olan Berat Kandili TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda bugÃ¼n idrak edilecek. MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in Ã¶nemli olan bu gÃ¼nde namazlar kÄ±lÄ±nacak ve dualar edilerek ibadetler gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Kandili mesajÄ± atacaklar ise en gÃ¼zel kandil mesajlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Ä°ÅŸte en gÃ¼zel resimli Berat Kandili mesajlarÄ±...

Â Kalpler vardÄ±r, sevgiyi yaÅŸatmak iÃ§in, insanlar vardÄ±r, dostluÄŸu paylaÅŸmak iÃ§in, mÃ¼barek gÃ¼nler vardÄ±r, Beraberce kutlamak iÃ§in.

GeÃ§miÅŸin bugÃ¼nle, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶lgeyle umudun gerÃ§ekle, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶lgeyle, Ã¼zÃ¼ntÃ¼nÃ¼n neÅŸeyle, Ã¶fkenin sevgiyle barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nice kandillere.

Dertlerimiz kum tanesi kadar kÃ¼Ã§Ã¼k, sevinÃ§lerimiz Nisan yaÄŸmuru kadar bol olsun. Bu mÃ¼barek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mÃ¼barek olsun.

Bu gÃ¼nlerin feyzi Ã¼zerinize, rahmeti geÃ§miÅŸinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± yuvamÄ±za dolsun. Berat Kandiliniz mÃ¼barek olsunâ€¦

Her mÃ¼minin, riayet etmesi ve vefalÄ± olmasÄ± gerekli olan hususlar ÅŸunlardÄ±r:Din saygÄ±sÄ±, edebe saygÄ±sÄ± ve sofra saygÄ±sÄ±. Berat Kandiliniz MÃ¼barek Olsunâ€¦

RÃ¼zgÃ¢rÄ±n kemanÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ve yaÄŸmur damlalarÄ±nÄ±n pencerene vurduÄŸu bir gecede yataÄŸÄ±na uzanÄ±p, keÅŸke dediÄŸin tÃ¼m gÃ¼zelliklerin sizin olsun.

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Dul ve yetimlere yardÄ±m eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gÃ¼ndÃ¼zleri oruÃ§, geceleri ibadetle geÃ§iren kimse gibidir.

DuanÄ±z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Bu mÃ¼barek gecede dualarÄ±nÄ±zÄ±n kabul ve makbul olmasÄ± dileklerimleâ€¦ Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dilerimâ€¦

YaÄŸmurun topraÄŸa hayat verdiÄŸi gibi dualarÄ±nda hayat bulacaÄŸÄ± bu gecede dua bahÃ§esinde yeÅŸeren fidan olmak dileÄŸiyle kandiliniz mÃ¼barek olsun.

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GÃ¼neÅŸin gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼, yÃ¼reÄŸine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baÅŸ ucunda dursun. GÃ¼neÅŸ Ã¶yle bir geceye doÄŸsun ki, dualarÄ±n kabul, Berat Kandiliniz MÃ¼barek Olsun.

AklÄ±nÄ± al baÅŸÄ±na gafil olma. Bu 2 kapÄ±lÄ± handÄ±r. Gelen gider giden gelmez. Kimse kalmaz dÃ¼nyada. Allah herkesi affede. Berat kandili mÃ¼barek ola.

Ellerin duaya uzandÄ±ÄŸÄ±, sinelerin dostlara aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zlerin masumiyet aradÄ±ÄŸÄ± bu mÃ¼barek gÃ¼nde tÃ¼m dualarÄ±nÄ±z kabul olmasÄ± dileÄŸiyle iyi kandiller.

GÃ¼nler bize dostlarÄ±n gÃ¼zelliÄŸi ile, geceler onlarÄ±n dualarÄ± ile mÃ¼barek oluyor. Umudumuz dostlarÄ±n hediyesi, duamÄ±z sizlerin sevgisi. Berat Kandiliniz mÃ¼barek olsunâ€¦

Ellerin semaya, dillerin duaya, gÃ¶nÃ¼llerin mevlaya yÃ¶neldiÄŸi bu mÃ¼barek geceni kutlar, hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± dilerim.

GÃ¼l bahÃ§esine girenler gÃ¼l olmasalar da gÃ¼l kokarlar. KÃ¢inatÄ±n en gÃ¼zel gÃ¼lÃ¼nÃ¼n kokusunun Ã¼zerinizde olmasÄ± temennisiyle. Ä°yi Kandiller.

Dertlerimiz kum tanesi kadar kÃ¼Ã§Ã¼k, sevinÃ§lerimiz Nisan yaÄŸmuru kadar bol olsun. Bu mÃ¼barek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mÃ¼barek olsun.