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18.11.2020 - 14:10 | | DHA

Restoranda çıkan yangın öğrenci yurdunda paniğe neden oldu

İstanbul Ataşehir'de pandemi nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle restoranın üst katında bulunan özel erkek öğrenci yurdunda kalanlar tahliye edildi.

Restoranda çıkan yangın öğrenci yurdunda paniğe neden oldu

Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'ndeki restoranın alt katında bulunan mutfak ve deposunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Restoranın üst katında bulunan erkek öğrenci yurdunda yangın nedeniyle panik yaşandı. Öğrenciler yurdu boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Pandemi nedeniyle 8 aydır kapalı olan restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Restoranın üst katında bulunan özel erkek öğrenci yurdunda kalanlar yoğun duman nedeniyle hemen tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yurtta kalan bir öğrenci "Dumanı fark ettik, hemen dışarı çıktık. Yurtta kimse kalmadı, bir sıkıntı yok" diye konuştu. Restoranın sahibi Mustafa Aslan "Pandemi nedeniyle 8-9 aydır kapalıydı. İçeride kimse yoktu. Bodrum kattaki mutfak ve depodan elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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