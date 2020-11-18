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18.11.2020 - 20:59 |

Restoranlar kapanıyor mu, restoranlara oturulmayacak mı, ne zaman paket servise geçilecek? Kafeler açık mı, ne zaman kapanacak?

İçişleri Bakanlığı yeni korona virüs genelgesi yayımladı. Havaların soğumasıyla birlikte artan korona virüs vakaları sonrasında alınan önlemler arasına yenileri eklendi. Milyonlarca vatandaş restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeteryalar ile ilgili bilgi almak için peş peşe sorular araştırıyor. En çok merak edilen soruların arasında ise Restoranlar kapanıyor mu, ne zaman paket servise geçecek? Kafeler açık mı, ne zaman kapanacak?

Restoranlar kapanıyor mu, restoranlara oturulmayacak mı, ne zaman paket servise geçilecek? Kafeler açık mı, ne zaman kapanacak?

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni tedbirler açıklandı. Korona virüse karşı alınan önlemler genişletildi. Böylelikle korona virüs vaka sayılarının artmasının önüne geçiliyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri duyurulduktan sonra vatandaşlar Restoranlar kapanıyor mu, ne zaman paket servise geçecek? Kafeler açık mı, ne zaman kapanacak? sorularına cevap aramaya başladı.

RESTORANLAR KAPANIYOR MU, PAKET SERVİSE NE ZAMAN GEÇİLECEK, KAFELER AÇIK MI?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­ içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olurBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.
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