Reuters dÃ¼nyaya duyurmuÅŸtu Ã‡emberler silindi

1 Haziran gÃ¼nÃ¼nden itibaren kontrollÃ¼ normal hayata geÃ§ildi. KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda haftalardÄ±r yasak olan sahiller vatandaÅŸlara aÃ§Ä±ldÄ±. Pazartesi'den bu yana yoÄŸunluÄŸunun gÃ¶zlendiÄŸi Caddebostan'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ Ã§imlere oturarak denizi seyretti. BazÄ± vatandaÅŸlar sahil yolunda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. KontrollÃ¼ normal hayatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± Ã¶ncesi, sosyal mesafenin korunmasÄ± amacÄ±yla Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Park ve BahÃ§eler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan Ã§izilen Ã§emberlerin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de silindiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡oÄŸu silinen Ã§emberlerden birkaÃ§ tane kaldÄ±. Caddebostan'a gelen vatandaÅŸlar ise Ã§emberler silinince sosyal mesafelerini kendileri belirledi. VatandaÅŸlar gruplar arasÄ±ndaki mesafeye dikkat ederek oturuyor.

"Ã‡EMBERLER SÄ°LÄ°NMÄ°Åž HERHALDE, BÄ°R BUÃ‡UK Ä°KÄ° METRE ARALIK BIRAKIYORUZ"Â

ArkadaÅŸÄ±yla birlikte Caddebostan sahiline gelen Ersin Gezer "Ä°ki aydÄ±r evde oturuyor ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yorduk. Yasaklar da bitince gelip hava alalÄ±m dedik. BayadÄ±r gelmiyorduk Ã¶zlemiÅŸiz. Ã‡emberler silinmiÅŸ herhalde. Bir buÃ§uk, iki metre aralÄ±k bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sosyal mesafeye mutlaka dikkat ediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"BEN KÄ°MSENÄ°N Ã‡EMBERLERE UYDUÄžUNU GÃ–RMEDÄ°M"

Lara GÃ¶lge, "Ä°ki aydÄ±r karantinadayÄ±z. Ben ayrÄ±ca sÄ±nav sÃ¼recindeyim. Evde kalmak beni Ã§ok yordu. BayadÄ±r sahile gelmek istiyordum. Ä°leride Ã§emberler duruyor ama burada Ã§ember yok. Ben kimsenin Ã§emberlere uyduÄŸunu gÃ¶rmedim. Ä°nsanlar Ã§ok bilinÃ§sizce davranÄ±yor. Herkes tamamen normalleÅŸtiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Herkesin tedbirli ve bilinÃ§li davranmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu. Â Â

Ã–te yandan Reuters Ã§ember fotoÄŸraflarÄ±nÄ± dÃ¼nyaya servis etmiÅŸti.

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