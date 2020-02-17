Reyting sonuçları 16 Şubat belli oldu! İşte ilk 10

Reyting sonuçları açıklandı. 16 Şubat 2020 Pazar günü ekrana gelen TV8'de Survivor, Star TV'de Güvercin, FOX TV'de savaşçı ve birçok kanal ve daha fazla projenin yayınlandığı 16 Şubat günü reyting sonuçları sıralaması nasıl? Reytins sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Şubat Reyting sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

REYTİNG SONUÇLARI 16 ŞUBAT

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 SURVIVOR TV8

2 SAVASCI FOX

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GUVERCIN STAR

5 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

6 SAVASCI (ÖZET) FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

9 GUVERCIN (ÖZET) STAR

10 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SAVASCI FOX

4 GUVERCIN STAR

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 RECEP IVEDIK 5 (T.S) TV8

7 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW

8 SAVASCI (ÖZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 SAMPIYON TRT 1