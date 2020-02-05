Reyting Sonuçları belli oldu! İşte ilk 10! 4 Şubat Reyting sonuçları (EDHO-Kadın-Ramo-Hekimoğlu)
Reyting sonuçları belli oldu. 4 Şubat Reyting Sonuçları listesinde ilk 10'da hangi projeler yer aldı. Salı akşamları TV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Kadın, Hekimoğlu dizileri arasında hangisi üst sıralarda yer aldı? İşte Reyting Sonuçları 4 Şubat...
4 Şubat 2020 Salı günü yayınlanan ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, SHOW TV'de Ramo, FOX TV'de Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu projeleri arasında hangileri başarılı oldu? Reyting sonuçları listesini haberimizde derledik. İzleyicilerin merakla araştırdığı ve yakından takip ettiği diziilerin başarısı hakkında bilgi almak isteyenler için 4 Şubat Reyting sonuçları haberimizde...
REYTİNG SONUÇLARI 4 Şubat
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESRA EROL'DA
HEKIMOGLU
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
KIS SEHIRLERI
AB REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
HEKIMOGLU
KADIN (OZET)
RAMO
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
HEKIMOGLU (OZET)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
RAMO (OZET)
ABC REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
HEKIMOGLU
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
ESRA EROL'DA