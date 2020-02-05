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05.02.2020 - 11:53 |

Reyting Sonuçları belli oldu! İşte ilk 10! 4 Şubat Reyting sonuçları (EDHO-Kadın-Ramo-Hekimoğlu)

Reyting sonuçları belli oldu. 4 Şubat Reyting Sonuçları listesinde ilk 10'da hangi projeler yer aldı. Salı akşamları TV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Kadın, Hekimoğlu dizileri arasında hangisi üst sıralarda yer aldı? İşte Reyting Sonuçları 4 Şubat...

Reyting Sonuçları belli oldu! İşte ilk 10! 4 Şubat Reyting sonuçları (EDHO-Kadın-Ramo-Hekimoğlu)

4 Şubat 2020 Salı günü yayınlanan ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, SHOW TV'de Ramo, FOX TV'de Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu projeleri arasında hangileri başarılı oldu? Reyting sonuçları listesini haberimizde derledik. İzleyicilerin merakla araştırdığı ve yakından takip ettiği diziilerin başarısı hakkında bilgi almak isteyenler için 4 Şubat Reyting sonuçları haberimizde...

REYTİNG SONUÇLARI 4 Şubat

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

KADIN (OZET)

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

RAMO

ESRA EROL'DA

HEKIMOGLU

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

KIS SEHIRLERI

AB REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

HEKIMOGLU

KADIN (OZET)

RAMO

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

HEKIMOGLU (OZET)

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

RAMO (OZET)

ABC REYTİNG SONUÇLARI

KADIN

FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ

KADIN (OZET)

HEKIMOGLU

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

RAMO

ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

ESRA EROL'DA

 

Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaRize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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