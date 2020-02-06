Reyting sonuçları | 5 Şubat Reyting sonuçlarında Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir sıralamaları nasıl?
Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusu günün ilk saatlerinde araştırılmaya başladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen TV projelerinden hangisi birinci oldu? 5 Şubat Reyting sonuçlarında Kuruluş Osman, Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir sıralamaları nasıl?
5 Şubat 2020 Çarşamba günü için Reyting sonuçları açıklandı mı? Her hafta Çarşamba günleri TV'de izleyici karşısına çıkan ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Afili Aşk, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir projeleri ve birçok farklı proje daha ekrana geldi. Peki Reyting sonuçları sıralamasında ilk 10'a hangileri girdi?
REYTİNG SONUÇLARI 5 Şubat
5 Şubat Çarşamba gününün Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting Sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
REYTİNG SONUÇLARI 4 ŞUBAT
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESRA EROL'DA
HEKIMOGLU
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
KIS SEHIRLERI
AB REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
HEKIMOGLU
KADIN (OZET)
RAMO
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
HEKIMOGLU (OZET)
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
RAMO (OZET)
ABC REYTİNG SONUÇLARI
KADIN
FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
KADIN (OZET)
HEKIMOGLU
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
RAMO
ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
ESRA EROL'DA
3 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 ÇUKUR
3 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
4 YASAK ELMA
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 ESRA EROL'DA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 ATV ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
2 SEFİRİN KIZI
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 YASAK ELMA (ÖZET)
6 SEFİRİN KIZI (ÖZET)
7 ZALİM İSTANBUL
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
9 ÇUKUR
10 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 SEFİRİN KIZI
2 FATIH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
3 ÇUKUR
4 YASAK ELMA
5 SEFİRİN KIZI
6 MUGE ANLI İLE TATLI SERT
7 YASAK ELMA
8 ÇUKUR
9 ZALIM İSTANBUL
10 KİM MİLYONER OLMAK İSTER