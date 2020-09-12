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12.09.2020 - 09:40 | | DHA

Rezalet anı kamerada! Tacizi kaydetti

İstanbul Avcılar'da alışveriş yapan kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Kadının şikâyeti üzerine şüpheli yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 15.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Dilara D. adlı kadın, markette alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı.

Kadının şikâyeti üzerine şüpheli Aydın K. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Aydın K. ile mağdur Dilara D. Firuzköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

TACİZ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Taciz anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan kadının yanına yaklaşan bir kişi kadını elle taciz ediyor. Kadın elleriyle vurarak tacizciyi uzaklaştırdı. 

"Takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyen yaşlı adam ceza yediBursa'da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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