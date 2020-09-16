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16.09.2020 - 11:48 | | DHA

Rezalet anÄ± kamerada! Tacizi kaydetti

BeyoÄŸlu'nda kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen bir kadÄ±na laf atarak sÃ¶zlÃ¼ tacizde bulunan servis ÅŸofÃ¶rÃ¼ cep telefonu kamerasÄ±nca kaydedildi. Â

Olay, BeyoÄŸlu, KasÄ±mpaÅŸa'da dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye gÃ¶re, cadde Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yen Dilek K. isimli kadÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan gelen servis minibÃ¼sÃ¼ yavaÅŸlayarak durdu. CamÄ±nÄ± aÃ§an ÅŸofÃ¶r, Dilek K.'ya gideceÄŸi yere gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶yleyerek kendisiyle gelmesini istedi.

Â Bu istek karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoka uÄŸrayan kadÄ±n cep telefonu kamerasÄ±nÄ± aÃ§arak o anlarÄ± kayÄ±t altÄ±na almaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini fark eden servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise paniÄŸe kapÄ±larak aracÄ±yla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.

Yolda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan sÃ¶zlÃ¼ tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten kadÄ±n ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o anlarÄ± paylaÅŸarak duruma tepki gÃ¶sterdi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde servisin aynÄ± zamanda Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±mak iÃ§inde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Rezalet anÄ± kamerada! Tacizi kaydettiBeyoÄŸlu'nda kaldÄ±rÄ±mda yürüyen bir kadÄ±na laf atarak sözlü tacizde bulunan servis ÅŸoförü cep telefonu kamerasÄ±nca kaydedildi.
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