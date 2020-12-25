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25.12.2020 - 01:47 | | DHA

Rezidansa giriş yaptırmak isteyen koronavirüs temaslısı yurda yerleştirildi

Kayseri'de, konaklamak için giriş yaptırdığı rezidansta koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Ramazan K. (30), yakalanarak yurda yerleştirildi.

Rezidansa giriş yaptırmak isteyen koronavirüs temaslısı yurda yerleştirildi

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesinde bulunan bir rezidansa gelen Ramazan K., konaklamak için oda istedi. Rezidans görevlileri Ramazan K.'dan HES kodu istedi. Yapılan HES kodu incelemesinde Ramazan K.'nın koronavirüs temaslısı olduğunu belirleyen rezidans çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Ramazan K.'yı Kredi Yurtlar Kurumu yurduna göndermek üzere ambulans çağırdı. Karantinasının son gününde olduğu belirlenen Ramazan K., ambulansla yurda gönderildi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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