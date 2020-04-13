Rezidansta piton ve aslan yavrusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, internet üzerinden yasadışı hayvan satışı yapanlar ve bulunduranlarla ilgili takibini sürdürüyor. Ekipler, İstanbul’da yaşayan ve bir süredir sosyal medya hesabından yavru aslan ve piton yılanıyla fotoğraflarını paylaşan İranlı manken Qazal Yadegari’nin hesabını da takibe aldı. CİTES sözleşmesi kapsamında beslenmesi yasak olan hayvanların fotoğrafının Qazal Yadegari’nin evinde çekildiğini tespit eden ekipler, ünlü model - mankenin adresine operasyon düzenledi.



Kafesle emniyete



Mankenin kaldığı Maslak’taki rezidans daireye yapılan baskında, yurda kaçak olarak sokuldukları belirlenen ve evde beslenmeleri yasak olan yavru bir İran Aslanı ve piton yılanıyla karşılaşıldı. Uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirilen İran Aslanı ile piton yılanı, kafese konularak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Qazal Yadegari de yardımcıları Mohammad Ali Rezvandoust ve Kian Mohammadia ile birlikte gözaltına alınıp emniyete götürüldü.



Elinden alındı

İranlı mankenin elinden alınan yavru aslan ile piton yılanı, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde korumaya alındı.



Para cezası uygulandı



Qazal Yadegari emniyetteki ifadesinde, piton yılanının uzun süredir kendisiyle birlikte olduğunu, yavru aslanı ise 9 bin dolara yurt dışından getirttiğini, iki hayvanı hobi olarak beslediğini söyledi. CİTES (Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında para cezası uygulanan manken ve iki yardımcısı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adliyeye götürüldü. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.