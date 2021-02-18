Riba Nedir? Din Kültüründe Riba Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılır?

Riba kelimesi aslında a harfi bakımında şapkalıdır. Yani telaffuzu da şapkalı a şeklindedir. Anlamı bakımından da Müslümanlara öğüt verir. Her Müslümanın okuduğu gibi Kuran- ı Kerimi anlaması gerekmektedir. Bu bakımdan Kuran- ı Kerimde defalarca geçen bir kelimenin bilinmesi gerekmektedir.



Riba Nedir?



Riba kelimesinin Türkçedeki karşılığı faizdir. Yani faiz ve riba eş anlamlıdır. Bu bakımdan Kuran- ı Kerimde faiz ile ilgili pek çok ayet yer almaktadır. Bu nedenle de Riba kelimesi pek çok yerde görülür.



Din Kültüründe Riba Kelimesi Hangi Anlamlarda Kullanılır?



Riba kelimesi çoğalıp akmak ya da dolup taşmak manasında kullanılır. Yani riba kelimesi görülen yerde paranın haksız yere dolup taşma anlamı vardır. Bu da faize işaret eder.