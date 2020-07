Ribozom Nedir? Ribomozun Görevi, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Her canlı hücrede bulunarak protein sentezinde görev yapan organel ribozomdur. Her canlı hücrede on binlerce ribozom mevcuttur.

Ribozom Nedir?

Ribozom, tüm canlı hücrelerde bulunan, yaklaşık 20 nanometre boyutlarında olan organellerden biridir. Bakteriler dahil olmak üzere tüm hücrelerde çok sayıda ribozom mevcuttur. Ancak virüslerde bulunmayan bir organel olduğunu belirtmek gerekmektedir. Hücrede protein sentezinin gerçekleşmesinde görevlidir. Hücre zarına ve endoplazmik retikuluma yapışık halde bulunan yapılardır. Üç çeşit ribozom vardır. Ribozomal RNA, mesajcı RNA ve taşıyıcı RNA olarak gruplandırmak mümkündür.

Ribozomun Görevi Nedir?

Ribozomun bilinen ve hayatsal önem taşıyan temel bir görevi vardır. Bu görev ise protein sentezlemek olarak kabul edilmektedir. Endoloplazmik Retikulum ve hücre zarına tutunarak protein sentezleme görevini yerine getirmektedirler. Hücrede protein sentezi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi adına gereklilik taşımaktadır. Hücrenin tüm faaliyetleri enzimlerle sürdürülür. Tüm enzimlerde protein bulunmaktadır. Aslında genlerden çıkan kodlar ribozom aracılığıyla protein üretilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak ribozom yönetici organellerden biridir.

Ribozomun Yapısı

Ribozom tüm canlı hücrelerde olmakla birlikte virüsler bu konunun dışında kalmaktadır. Ribozom tüm canlı hücrelerde birbirine benzeyen bir yapıya sahiptir. Büyük alt birim ve küçük alt birim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tek bir ribozomda ise 80 çeşit protein bulunmaktadır. Ribozomlarda aznı zamanda RNA mevcuttur. RNA ribozomun metabolizmasını sürdürmekle görevlidir. Ribozom proteinleri yalnızca RNA üzerinde bulunmaz. Ribozomun çevresini proteinler kapatmaktadır. Bu proteinler ribozomu çevreleyip yapısını sabitler. Böylece daha kolay çalışmasını sağlar.

Ribozomun Özellikleri Nelerdir?

Ribozomun bilinen en temel özelliği genetik kodlar aracılığıyla protein üretimini gerçekleştirmesidir. Hücrenin yaşamasından ve yönetiminden sorumludur. Ancak bu organelin bunun dışında farklı özellikleri de mevcuttur:

- Endoplazmik retikulum ya da hücre zarında bulunurlar.

- Yapı olarak tüm canlı hücrelerde benzer özellikler gösterirken içeriğindeki proteinler farklılaşmaktadır.

- Zarı bulunmaz.

- Hücrenin birçok yerinde ribozoma rastlamak mümkün olabilir.

- Mitokontride ribozomlar bulunabilir.

- Her hücrede ihtiyaca göredir. Genel anlamda ribozomun sayısal değeri on binlerle ifade edilebilir.

- Alt ve üst birim sentezleme sırasında birleşir. Daha sonra tekrar ayrılır.