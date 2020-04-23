Riya Nedir? Riya Etmek Ne Demektir?

Riya, İslam dini içerisinde yer alan dini terimlerden biridir. Bu kapsamda; çevreden destek almak ve bazı çıkarlar elde etmek için dindar gibi görünüp, ibadet yapan kişiler riyakarlık yapmış sayılmaktadır. İkiyüzlülük olarak riyadan türeyen bazı terim ve kavramlar bulunmaktadır. Bunların başında ise riya etmek ve riyakarlık kavramları yer almaktadır. Riya ve riya ile ilişkisi bulunan kavramların her biri için Türk Dil Kurumu tarafından sözlüğe eklenmiş bir açıklama bulunmaktadır.

Riya Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İkiyüzlülük. Kendine, aslına ya da çevresine ihanet etmek.

Riyakar: İkiyüzlülük yapan, kendisine ve çevresine ihanet eden, göz boyamak ve çıkarları uğruna iş yapan kimse. ​​​​​​​

Riya etmek: İkiyüzlü bir şekilde hareket ederek iş yapma.