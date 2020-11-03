Rıza Bey’in müteahhidi gözaltında

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ile fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan gözaltına alındı. İki şüpheli ise aranıyor. 2000’li yıllarda batarak Uşak’a taşındığı belirlenen müteahhit Hasan Hüseyin Özkan, Milliyet’in sorularını yanıtsız bırakarak telefonu kapatmıştı.