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26.06.2020 - 12:57 | | DHA

Rıza Sarraf'ın köşkündeki kanuna aykırı tadilat davası ertelendi

Rıza Sarraf'ın kültür varlığı olarak korunması gereken Kandilli'deki köşkte kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesi ile yargılandığı davaya taraf avukatları mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme, davayı 17 Aralık tarihine erteledi.

Rıza Sarraf'ın köşkündeki kanuna aykırı tadilat davası ertelendi

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar gelmedi. Tarafların avukatları da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık 2020 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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