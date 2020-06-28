Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Necat Yılmaz isimli vatandaşın evinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Evde olan jeneratör yangının etkisi ile ısınarak patladı ve alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ev kullanılamayacak hale geldi.
MEB paylaştı! TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak. Bakan Ziya Selçuk, 'Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor' dedi.