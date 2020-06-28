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28.06.2020 - 16:54 | | İHA

Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!

Rize’nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Necat Yılmaz isimli vatandaşın evinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Evde olan jeneratör yangının etkisi ile ısınarak patladı ve alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ev kullanılamayacak hale geldi.

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