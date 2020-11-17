MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rize'de araba dereye düştü! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
17.11.2020 - 11:41 | | İHA

Rize'de araba dereye düştü! Ölü ve yaralılar var

Rize’de bir otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Rize'de araba dereye düştü! Ölü ve yaralılar var

Kaza Kalkandere ilçesi Soğuksu Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Ahmet Faruk Ekmekçi yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı otomobil, sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçta bulunan 23 yaşındaki Ufuk Barış Beyaz'ın araçtan kendi imkanları ile kurtulduğunu gördü.

Beyaz sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi için Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Ekmekçi'nin cansız bedeni kaza yerinden 100 metre aşağıda dere içinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

Sokağa çıkma yasağı (hafta sonu 21-22 Kasım) var mı, gelecek mi? Seyahat yasağı geldi mi?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki… Görenler hayretler içinde kaldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet