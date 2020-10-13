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13.10.2020 - 11:44 | | AA

Rize'de FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Rize'de, son bir ay içerisinde FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla, 13'ünün ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Rize'de FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında il genelinde son bir ayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüte yönelik çalışmalarda toplam 17 şahsa adli makamlar talimatıyla işlem yapılmış olup bunlardan 13 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2 kişi yapılan işlemler sonrasında tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalara devam edilmektedir."

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