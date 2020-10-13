Rize'de FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında il genelinde son bir ayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüte yönelik çalışmalarda toplam 17 şahsa adli makamlar talimatıyla işlem yapılmış olup bunlardan 13 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2 kişi yapılan işlemler sonrasında tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalara devam edilmektedir."