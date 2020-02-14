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14.02.2020 - 10:58 | | İHA

Rize'de korkutan heyelan!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle Ayder yolu trafiğe kapatıldı.

Rize'de korkutan heyelan!

Önceki gün Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bugün de Çamlıhemşin'e bağlı ünlü turizm merkezi Ayder'e giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelanlara karşı Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan uyarılar ise yerini buldu.

Heyelan anında güvenlik çemberi oluşturup yolu trafiğe kapatan Çamlıhemşin Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti.

 

 

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