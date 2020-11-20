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20.11.2020 - 14:26 | | AA

Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalkandere ilçesinde uyuşturucu madde imal ve kullanımı, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarının işlendiği yönünde önleyici hizmet çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, üç şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 54.9 gram kristal metamfetamin, 1 kuru sıkı tabanca, 1 yivsiz av tüfeği ve fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, jandarmadaki işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Taklalar atarak viyadükten aşağı böyle uçtuÇin'de arızalanan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, aracın gerisine reflektör koymak yerine, yolun ortasına "kriko" koydu. Amacı diğer sürücüleri ikaz etmekti. Sürücüler fark edemeyince zincirleme kaza ise kaçınılmaz oldu.
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