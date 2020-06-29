MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü! Yaşananlar kamerada
ABONE OL
29.06.2020 - 15:06 | | DHA

Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü! Yaşananlar kamerada

Rize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılan bir binanın kısmen çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü! Yaşananlar kamerada

Kentin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü. Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı. O anlar da kameraya yansıdı.

110 bin hektar 38 yıldır ona emanet...Manisa Salihli'de yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

30 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta salı Bim kataloğunda neler var?

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Son dakika haberi... Muğla'daki 5.5'lik depremle ilgili çarpıcı rapor!

Son dakika haberi... Muğla'daki 5.5'lik depremle ilgili çarpıcı rapor!

Sıradaki Haber