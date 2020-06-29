29.06.2020 - 15:06 | | DHA
Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü! Yaşananlar kamerada
Rize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılan bir binanın kısmen çöktüğü anlar kameraya yansıdı.
Kentin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü. Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı. O anlar da kameraya yansıdı.
110 bin hektar 38 yıldır ona emanet...Manisa Salihli'de yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.