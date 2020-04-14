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14.04.2020 - 12:38 | | DHA

Rize'nin Kalkandere ilçesinde karantina hazırlığı

Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca corona virüs önlemleri kapsamında yarın sabahtan itibaren karantinaya alınacak Kalkandere ilçe merkezi ve 4 mahallede hazırlıklara başlandı. Bölgede yaşayanlar, gıda alışverişi yaparken, karantinayla ilgili bilgilendirme anonsları yapıldı. İlçede, giriş ve çıkış noktalarının kapatılmasına yönelik hazırlık yapılıyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde karantina hazırlığı
Saatler kaldı! Yarın sabah 08.00'de başlıyor
Saatler kaldı! Yarın sabah 08.00'de başlıyor
Saatler kaldı! Yarın sabah 08.00'de başlıyor
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İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca corona virüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezi ile Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu, ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, yarın saat 08.00’de uygulamaya konulacak. Kararın duyurulmasının ardından bölge halkı, gıda alışverişlerine başladı. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, giriş ve çıkış noktalarının kapatılmasına yönelik hazırlık yapılıyor.

KAYMAKAM: KARANTİNA, KONRTOLLÜ TEDBİR

Karantina kararının bölge halkının sağlığını korumak ve salgının önüne geçebilmek için tedbir amaçlı alındığını kaydeden Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, “Yarın sabah 8 itibarıyla ilçemizde karantina tedbiri uygulanacak. Bu tedbirler ilçemizde yer alan 4 mahalleyi kapsayacak. Vatandaşımızdaki yanlış algıları ortadan kaldırmak için şunu ifade etmek isterim; bu bir kontrollü tedbirdir, sokağa çıkma yasağı tarzında bir şey değildir. Bu süreçte ekmek fırınları, eczaneler ve marketler gibi vatandaşlarımızın temel tüketim ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek olan yerler açık olacaktır. Vatandaşlarımızın öncelikle rahat ve ferah olmalarını istiyorum. Bu tedbir nihayetinde vatandaşlarımızın kendi sağlıklarına yönelik alınan bir tedbirdir. Bu süreçte mümkün olduğunca evde kalmalarını, dışarı çıkarken de sosyal izolasyon kurallarına uyarak hareket etmelerini istiyoruz’’ diye konuştu.

Rizenin Kalkandere ilçesinde karantina hazırlığı


İlçeye misafir gelen Raif Aktaş ise ''Çok iyi bir düşünce olmuş. Ben burada misafirim, bugün kaymakamdan evime gidebilmek için izin almaya geldim'' dedi

Halim Sağlam da ''Bu karantina virüsün yayılmasını önleyecektir. Bu yüzden de çok yararlı bir uygulama olacaktır, vatandaşlar olarak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bizim için en önemli şey sağlık'' diye konuştu.

Ahmet Özdemir ise ''Aslında karantinaya alınacak bir vaka sayısı yok ilçemizde, zaten çoğu iş yeri de kapandığı için bir kalabalık da yok. Ben de burada taksicilik yapıyorum, ilçede bir kalabalık kalmadı. Buradaki vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uyuyor ve dikkatli davranarak yaşamlarını sürdürüyor' dedi.

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