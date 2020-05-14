Corona virüs mücadelesi devam ederken dün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçti. Bakan Koca RO değerinin 1.56 olduğunu söylerken bu terimi ilk defa duyan vatandaşlar 'RO değeri nedir, ne demek?' sorusuna cevap bulmaya çalıştılar.

R0 DEĞERİ NEDİR?

Virüs bulaştırma katsayısı ya da kısa adıyla "R0" (R-naught) en basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.

R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.