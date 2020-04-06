Robert De Niro'nun Travis Bickle karakterini oynadığı filmin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Robert De Niro'nun Travis Bickle karakterini oynadığı filmin adı nedir?



Taksi Şoförü











