‘Robot doktorlar’ dönemi başlıyor

TBMM’de dijital dönüşümün masaya yatırıldığı çalıştayda, sağlıkta dijital uygulamaların kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Sağlık turizmi portalı

Toplantıda, sağlık turizminin geliştirilmesinde dijital olanakların geliştirilmekte olduğu, 2023’te 1.5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir hedeflendiği dile getirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Teşdemir, “Sağlık turizminin yaygınlaşması, USHAŞ şirketimizin kurulmasıyla birlikte hem yurt içinden yabancı başvuruları hem de yurt dışından yoğun başvurular var” dedi. Taşdemir, 2019’da 4,5 milyon çağrıyla çözümlenen 2 milyon civarında başvuru aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgileri Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş ise, “Sağlık turizmi portalı yapıyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz bir çok projeden birisi de bu. E-Nabız’la da entegrasyon olacak” bilgisini verdi.

Önce mamografide

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü yapay zekâ projeleri arasında ön hastalık tanısının robotlar tarafından verilmesi de bulunuyor. Buna göre, hasta doktora gitmeden önce robotik muayeneden geçecek. Hangi hastalığının olabileceği konusunda ilk tanısı konulup, hangi branşa gideceğini belirleyecek. İlk uygulama mamografide olacak. Muş, “Monografide bir çalışmamız var. Radyolojik görüntülerden hani bir tümör olasılığı olabilenleri makine öğrenmesiyle buna ileride ‘Tümör olabilir, bakın benzerlerinde bunlar vardı. Bu da risk oluşturuyor’ diye vatandaşa bunu sunabileceğimiz altyapıları çalışıyoruz. Pilot çalışmalar yapılıyor” dedi.

‘Metal yakalılar’

Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci ise, yapay zekâ ve robotik sistemlere ilişkin şunları kaydetti:

“Robotik sistemler, yapay zekâ, büyük veri, bilgi güvenliği, geniş bant teknolojileri gerçekten önemli. Bunlar -makine öğrenmesi, yapay zekâ-yenilikçi teknolojilerle birlikte devletin gündemine girmiş durumda; kuantum teknolojileri de ayrı bir boyutu oluşturuyor. Yenilikçi teknolojiler içerisinde RPA’lar -ki Sağlık Bakanlığı bir robot kullandığını belirtti- bilgi yönetim sistemlerinde kullanılacak en iyi platformlardan biri olarak gözüküyor. RPA’lara, ‘dijital asistanlar’ olarak da ifade ediliyor, ‘metal yakalılar’ olarak da ifade ediliyor. Robotik sistemlerin bilgi sistemlerinde çok farklı açılardan kullanılacağını, kullanılabileceğini de görüyoruz. RPA’yı kullandığınızda işi hızlandırmasının yanında, neredeyse hata yok.”