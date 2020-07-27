Rom Nedir, Ne İşe Yarar? Telefona Rom Atma Ne Anlama Gelir?

ROM Nedir?



ROM (Read Only Memory) sadece okunabilen verilerin taşındığı hafıza çipine verilen isimdir. ROM'lardaki veriler okunabilir ancak yeni veri girişi yapılamaz, bilgisayarlardaki BIOS çipi buna bir örnektir. Üretim aşamasında yazılan veriler sonsuza kadar bu çiplerde saklanır. Örneğin BIOS çipinin içerisinde bilgisayarın açılışını sağlayacak veriler bulunur. ROM bellekler sadece bilgisayarlarda kullanılmaz, bulaşık makinası, çamaşır makinası, buz dolabı, kahve makinası gibi aletlerin içerisinde de ROM'lar bulunabilir.

ROM'ların başlıca kullanım amacı; kazara değiştirilmemesi gereken önemli verilerin saklanmasıdır. ROM'a kaydedilen veriler, statik bir şekilde hiç güncellemeye ihtiyaç duymayacak şekilde hazırlanırlar.

ROM'ların farklı tipleri bulunmaktadır; MROM, PROM, EPROM ve EEPROM diğer ROM tipleridir. Bunların anlamları ise kısaca şöyledir:

MROM: Bir kere değiştirilebilen salt okunur bellek.

PROM: Programlanabilir salt okunur bellek.

EPROM: Silinebilir ve programlanabilir salt okunur bellek.

EEPROM: Elektrik ile silinebilir ve programlanabilir bellek.

RAM ve ROM Arasındaki Fark Nedir?



En temel fark; RAM'lerin silinip, yazılabilir hafızaya, ROM'ların ise sadece okunabilen hafızaya sahip olmasıdır.

Bir diğer fark ise RAM'lerin geçici hafızaya sahip olması, ROM'ların ise verileri sonsuza dek saklamasıdır.

Elektriği kesildiğinde RAM hafızası silinir, ROM hafızasında elektrik olmasa da veriler kalıcıdır.

RAM fiyatları ROM'a göre pahalıdır.