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30.01.2020 - 10:42 | | DHA

Roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesi Erikyazı Mahalle muhtarı C.E.'nin, elindeki Roma dönemine ait heykeli satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eserin satışı sırasında muhtar C.E. ile O.E., A.E., S.T., Y.T., H.T., H.D., H.G., R.B. ve K.T.’yi suçüstü yakaladı.

Muhtar C.E.'nin üzerinde yapılan aramada siyah renk örtüye sarılı vaziyette, 51 santimetre uzunluğunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.

Heykel, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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