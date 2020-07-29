‘Roundup’ davasına müdahillik talebi

Milliyet’e konuşan Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Demir, özellikle çiftçilerde lenf kanserine neden olan ilacın Türkiye’de yasaklanması gerektiğini söyledi. Alman şirketi Bayer’in, ABD’de satılan, “glifosat” etken maddeli tarım kimyasalı Roundup’a karşı kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarda anlaşma yoluna giderek açılan 125 bin davanın dörtte üçünün, 10 milyar 900 milyon dolar tazminat karşılığında geri çekileceğini duyurmuştu.

Domateste yaygın

İlacın zararlarının Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Gıda Sağlığı otoriterlerince de kabul edildiğine dikkati çeken Demir, şunları söyledi: “Çiftçiler arasında kanser vakaları yaygın olarak gelişiyor. Ancak bunların takibi, denetimi yapılmadığı için hastalığın nereden geldiği anlaşılmış durumda değil. Şu gerçek ki bu kimyasal maddelerden dolayı kanser vakaları var. Bu ürün sadece çiftçiler için zararlı bir şey değil ki. Aynı zamanda bu ürünü biz tüketiyoruz. Düşündüğünüz zaman tüketiciler için zararlı bir ürün. Bu davanın muhataplarından birisi de aslında tüketiciler olması gerekiyor. Tüketiciler de davacı olmalı.”

Yaygın olarak kimyasal ilacın kullanıldığı ürünlerin belli olduğu belirten Demir, “Mesela üzümde çok yaygın olarak kimyasal kullanılıyor. Hatta bu ürünler giderek daha fazla kullanılmak zorunda kalıyor. Çünkü jeotermal tesisler nedeniyle ilaçların etkinlikleri o bölgenin nem oranının değişmesi, kükürt ve oksijenin devamlı havaya salınması üzümlerin kurumasında zorluk çıkarıyor. Üzümün yanı sıra pamuk, domates gibi sulu tarımın yapıldığı yerlerde bu ilaç fazla kullanılıyor” diye konuştu.

Sendika olarak tüm kimyasal ilaçlara karşı çıktıklarını kaydeden Demir, pandeminin gerekçelerinden birinin de endüstriyel tarım olduğunu söyledi. Demir, “Bütün canlıların bulunduğu ekolojik sistemdeki dengeyi bozduğunuzda böyle hastalıklar ortaya çıkıyor” dedi.