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19.02.2021 - 22:48 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Rubato'nun solistine uyuşturucu baskını

Müzik grubu Rubato'nun solisti olan ve bir süre önce sevgilisine uyguladığı şiddet nedeniyle mahkemelik olup 40 yıl hapse kadar ceza istemiyle yargılanan Özer Arkun’un evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulan polis, ünlü ismi uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alıp dava günü mahkemede hazır bulunması şartıyla serbest bıraktı.

Rubato'nun solistine uyuşturucu baskını
Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açılan Özer Arkun hakkında 'uyuşturucu ticareti yapıyor' şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri Arkun’un Üsküdar’daki evine akşam saatlerinde baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulan ekipler, ünlü ismi uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına alıp Üsküdar’da karakola götürdü.

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Rubato'nun solisti Özer Arkun hakim karşısında

İfadesi alınan Özer Arkun, emniyetteki işlemlerinin ardından, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.

Özer Arkun hakkında kız arkadaşının şikayeti üzerine açılan davada savcılık Arkun için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla kasten yaralama”, “tehdit”, “şantaj”, “hakaret”, “nitelikli yağma” ve “basit cinsel saldırı” suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti.

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