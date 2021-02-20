Rubato’nun solistine uyuşturucu baskını

Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Arkun, gözaltına alındıktan sonra şartlı salıverildi. 2019’da sevgilisine şiddet ve cinsel saldırı gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay hapis cezasıyla dava açılan Özer Arkun’un uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Arkun’un Üsküdar’daki evine dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulan ekipler, ünlü ismi uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına aldı. İfadesi alınan Arkun, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.