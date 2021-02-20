20.02.2021 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Rubato’nun solistine uyuşturucu baskını
Kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı gerekçesiyle yargılanan müzik grubu Rubato’nun solisti Özer Arkun’un evine uyuşturucu baskını yapıldı.
Evinde uyuşturucu madde ele geçirilen Arkun, gözaltına alındıktan sonra şartlı salıverildi. 2019’da sevgilisine şiddet ve cinsel saldırı gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay hapis cezasıyla dava açılan Özer Arkun’un uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Arkun’un Üsküdar’daki evine dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulan ekipler, ünlü ismi uyuşturucu ticareti ve kullanmak suçlamasıyla gözaltına aldı. İfadesi alınan Arkun, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.