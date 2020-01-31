Elazığ'da yaşanan deprem sonrası soluğu deprem bölgesinde alan Ruhi Çenet, dün bir video yayınlayarak Çin'e gideceğini belirtmişti. Bugün sosyal medyada ünlü Youtuber Çenet'in yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bu gelişme şok yaratırken "Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet Öldü mü?" sorusu yoğun bir şekilde soruldu.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı.

Bilgilendirici videolar üretmeye çalışan Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon abonesi bulunuyor.