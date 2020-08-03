Rumeli Hisarı güçlükle ayakta

İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Rumeli Hisarı, bir türlü hayata geçirilemeyen restorasyon projesi nedeniyle güçlükle ayakta dururken, kale ve burçlar ise bakımsızlık nedeniyle kapalı tutulmaya devam ediyor. 2014’de yayınlanan rapor sonrası geçmiş dönemde el atılmayan tarihi eser, eski ihtişamını mumla arıyor.

Uyarılara rağmen

Tarihi hisarda restorasyon çalışmalarının ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, bazı bölümlerin çalılarla kaplandığı dikkati çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEP) tarafından 23 Haziran 2014’de yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor ve uzmanların uyarılarına rağmen, aradan geçen 6 yıllık sürede bakım, onarım çalışmaları hayata geçirilmedi.

Duvarda çatlaklar oluştu

Rumeli Hisarı’ndaki olumsuz tablo dışarıdan bakıldığında bile dikkatten kaçmıyor. Tarihi yapının, dış cephesindeki duvarların bir kısmında ayrışma ve çatlaklar oluştuğu, surlardan fışkıran ağaç ve bitkilerin tarihi yapıya zarar vermeye devam ettiğini bizzat yerinde tespit ettik.

İHALE YAPILMADI

Rumeli Hisarı’nda yılların ihmali nedeniyle bazı bölümlerde taşların kırıldığı, merdivenlerde aşınmalar olduğu gözümüze çarparken, yetkililer restorasyonun en az 2 yıl sürmesinin planlandığını söyledi. Projenin Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmasına karşın ihale aşamasına geçilemediği belirtilirken, ihale sürecinin İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı uhtesinde olduğu öne sürüldü. Bir görevli de surlardan fışkıran bitkilerin bir daha yeşermemesi için sökülerek özel ilaçların kullanılması gerektiğini aktardı.

TAŞLAR OYNADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEP) tarafından 2014’de yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, Rumeli Hisarı’nın yapısındaki bozulmanın yoğun olduğu ve ivedilikle esaslı onarım yapılması gerektiği vurgulanmıştı. Raporda şöyle denilmişti: “Rumeli Hisarı Müzesi ana giriş kapısı kenarlarındaki büyük taşların yerinden oynadığı ve döküldüğü; kuleler arası gezinti bölümlerinde, kulelere ve seğirdim yollarına çıkan beden duvarları üzerindeki merdivenlerin çok daraldığı, kenarlarında güvenlik önleminin bulunmadığı, merdiven basamaklarının aşındığı, taşlarında parçalanma ve kayıplar meydana geldiği, burçların üzerinde bulunan pişmiş toprak malzemeli harpuşta taşlarının yerinden oynadığı, duvar yüzeylerinde derz boşalmaları olduğu ve duvarları zayıflattığı, yüzeyde çıkan ağaç ve bitkilerin taşları patlatarak yerinden oynatmasıyla can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı görülmüştür.”

15 Nisan 1452’de inşaatına başlanan Rumeli Hisarı, 90 günde tamamlanırken, bünyesinde üç büyük kule ile dünyanın en büyük kale burçlarını barındırıyor. 1953’de kale içindeki ahşap evler yıkılırken, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın talimatıyla restorasyon yapıldı.