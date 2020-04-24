Rümeysa İsminin Anlamı Nedir? Rümeysa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Rümeysa, Arapça kökenli olan isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanabileceği gibi farklı isimlerle de bir araya gelme imkanı sağlar. Kız çocukları için günümüzde en ilgi duyulan ve merak edilen isimlerden biridir. Aynı zamanda İslami tarihi ile de ilgi gören isimler arasında bulunmaktadır.

Rümeysa Ne Demek?

Rümeysa farklı anlamları üzerinden ifade edilen en güzel kız isimlerinden biridir.

- Oğlunu, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hizmetçi olarak veren kadının ismi,

- Küçükköpek Takımyıldızı'nda en büyük takım yıldızının ismi,

Bu anlamları üzerinden oldukça değerli bir isim olarak Rümeysa öne çıkıyor. Özellikle son dönemlerde kız çocuklar için en popüler adlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Siz de bu ismi kız çocuğunuza verebilir ve ona güzel bir ad bahşedebilirsiniz.

Rümeysa, Kur’an’da Geçiyor mu?

Rümeysa ismi ile en merak edilen konular arasında Kuran'da yer alıp yer almadığıdır. Her ne kadar İslami tarihi açısından önemli bir yere sahip olsa dahi, Rümeysa Kur'an'da geçmeyen bir isimdir. Özel ve güzel anlamları ile beraber Rümeysa ismini kız çocuğunuza verebilirsiniz. Tek başına ya da farklı

isimlerle kullanılabilecek güzel isimler arasında yer alıyor.