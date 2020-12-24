24.12.2020 - 10:20 | | DHA
Rus askeri gemilere İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti
Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkör peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 911 borda numaralı Ivan Golubets adlı mayın tarama gemisi ve SB-739 borda numaralı askeri römorkör saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.
Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan gemilerde çok sayıda Rus askerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Rus askeri gemilerinin geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Yaklaşık iki saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.
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